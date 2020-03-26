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Arakanlı mülteciler Bangladeş'teki kamplarda koronavirüse karşı savunmasız
6 saat önce
Bangladeş'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle panik yaşanıyor.
Bangladeş'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle panik yaşanıyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:24
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