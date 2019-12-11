Arakanlı mültecilerden "soykırımı" inkar eden Suu Çii'ye tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arakanlı mültecilerden 'soykırımı' inkar eden Suu Çii'ye tepki - Son Dakika

Arakanlı mültecilerden "soykırımı" inkar eden Suu Çii'ye tepki

6 saat önce

COX'S Arakanlı mülteciler, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" için Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmasına katılan Nobel ödüllü Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin, soykırımı inkar etmesine tepki gösterdi.

Arakanlı mültecilerden

COX'S Arakanlı mülteciler, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" için Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmasına katılan Nobel ödüllü Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin, soykırımı inkar etmesine tepki gösterdi.

Cox's Bazar kenti yakınlarında bulunan Maynar Guna bölgesindeki Kutupalong Mülteci Kampı sakinleri, Suu Çii'yi UAD'ye verdiği ifadesinde yalan söylemekle suçladı.

Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Muhammed Mohibullah, "Dünya, soykırım yapılmadığı iddialarını kanıtlar ışığında değerlendirecek." dedi.

Mohibullah, kendilerine yapılanlarla ilgili kanıtların herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, "Hırsız, hırsız olduğunu asla kabul etmez ama adalet kanıtla sağlanır." diye konuştu.

Suu Çii'nin yalan söylediğini vurgulayan Mohibullah, "Suu Çii yalan söylese de bundan kaçamayacak. Adaletle yüzleşecek. Dünya, ona karşı harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Kamptaki mültecilerden Nur Kemal de " Ordu, insanları kordon altına aldı ve ateş açarak öldürdü, yaktı. Bu soykırım değil mi?" diye sordu.

Myanmar liderinin savunmasının yapılanları aklamayacağının altını çizen Kemal, "Dünya bunu kabul etmeyecek. Tüm dünya bize yapılan işkencenin seviyesini gördü ve bu hala devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suu Çii, mahkemedeki savunmasında "Myanmar ordusu çizgiyi biraz aşmış olabilir fakat bu durum bir uluslararası hukuk meselesi değil." ifadesini kullanmıştı.

Gambiya soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

İslam İşbirliği Teşkilatı adına 11 Kasım'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvuran Gambiya, dün yapılan ilk duruşmada tedbir kararı taleplerini sunmuştu. Suu Çii, duruşmanın ikinci gününde Gambiya'nın tedbir taleplerine itirazında soykırımı inkar etmişti.

Diğer yandan, Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Ofisi, geçen hafta, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Gambiya, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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