Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çatışma: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çatışma: 1 ölü, 10 yaralı

10.01.2021 17:37
Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çatışma: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar mülteci kampında iki grup arasında çıkan çatışmada en az bir mültecinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar mülteci kampında iki grup arasında çıkan çatışmada en az bir mültecinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'te mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden sorumlu komiser Mahbub Alam Talukder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülteci gruplar arasında bir güç mücadelesi olduğunu ve yerel yönetimden bölgeye daha fazla güvenlik kuvveti konuşlandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Talukder, kampta iki grup arasında çıkan çatışmada en az bir mültecinin yaşamını yitirdiğini,10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Arakanlı mülteci Nur Hakim olduğunu bildirerek yaralıların kamp içinde yer alan ve Save the Children tarafından kurulan tıbbi tesiste tedavi altına alındığını belirtti.

Bangladeş aralık ayında, Arakanlı Müslüman mültecileri, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bengal Körfezi'ndeki Bhasan Char Adası'na taşımaya başlamıştı. Hükümetin bu kararı, insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmış, örgütler adanın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtmişti.

Ayrıca adaya taşınacak Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusunda da endişeler dile getirilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çatışma: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı 22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:21
7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi         
17:05
Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım         
16:12
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı         
15:48
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 18:11:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çatışma: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei