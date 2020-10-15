Arakanlı Müslüman mültecilere destek için uluslararası donörler konferansı düzenlenecek - Son Dakika

Arakanlı Müslüman mültecilere destek için uluslararası donörler konferansı düzenlenecek

15.10.2020 12:33
Arakanlı Müslüman mültecilere destek için uluslararası donörler konferansı düzenlenecek, System.String[]

Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere acil insani destek sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 22 Ekim'de uluslararası donörler konferansı gerçekleştirilecek.

Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere acil insani destek sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 22 Ekim'de uluslararası donörler konferansı gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere'nin iş birliğinde düzenlenecek konferansa ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Organizasyon, 22 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bu yıl Arakanlı Müslümanlar için talep edilen uluslararası bağış miktarının yarısının dahi toplanamadığı vurgulanan açıklamada, "(Konferansın) ortak ev sahipleri, Arakanlı Müslümanlar, ev sahibi topluluklar ve Myanmar'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaç duyduğu finansmanı tedarik etmek için uluslararası topluma çağrıda bulunacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, BM'nin bu yıl Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin insani ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyar dolardan fazla tutar için yardım çağrısında bulunduğu fakat bu miktarın yarısının dahi toplanılamadığına işaret edildi.

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bölgede insani durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası donörler konferansının Arakanlı Müslümanların evlerine veya seçtikleri başka bir bölgeye "gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir" şekilde geri dönmeleri çağrısını yinelemek için bir fırsat olacağına vurgu yapıldı.

"Rohingya halkı korkunç bir vahşete maruz kaldı"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, ülkesinin Arakanlı Müslüman mülteciler, diğer yerinden edilmiş kişilerlerle bunlara ev sahipliği yapan ülkelere destek olmak amacıyla AB, BMMYK ve İngiltere ile birlikte uluslararası yardım çağrısında bulunmasından gurur duyduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise "Rohingya halkı korkunç bir vahşete maruz kaldı ve akla gelebilecek en kötü koşullarda evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Yaptırımlar da dahil olmak üzere bu sistematik şiddetin mimarlarına karşı önlemler aldık ve sorumlulardan hesap sormaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic de "Arakanlı Müslümanların geçtiği bu kritik zamanda" AB olarak tam destek sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise "Rohingya halkıyla dayanışma, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan daha fazlası anlamına gelir. Mülteciler de herkes gibi onurlu bir yaşam hakkına, güvenli ve istikrarlı bir gelecek inşa etme hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

Halihazırda 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların tanınmasına karşı çıkıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Müslüman, 112 Acil, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arakanlı Müslüman mültecilere destek için uluslararası donörler konferansı düzenlenecek - Son Dakika

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