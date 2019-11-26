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Arakanlı Müslümanlar: Lahey'de görülecek soykırım davası öncesi Myanmar askeri soruşturma başlattı
6 saat önce
Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara uygulanan zulümle ilgili askeri soruşturma açıyor. Bir askeri birliğin 'karıştığı kazalar'ı inceleyeceği belirtilen soruşturma, Uluslararası Adalet Divan'ında görülecek 'soykırım davası'na kısa bir süre kala başlatıldı.
Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara uygulanan zulümle ilgili askeri soruşturma açıyor. Bir askeri birliğin 'karıştığı kazalar'ı inceleyeceği belirtilen soruşturma, Uluslararası Adalet Divan'ında görülecek 'soykırım davası'na kısa bir süre kala başlatıldı.
Myanmar Ordusu'nun resmi sitesinde yayınlanan bildiride ise askeri mahkemenin Arakan'daki Gu Dar Pyin köyünde görev yapan bir askeri birliğin 'karıştığı kazalar'ı inceleyeceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:09
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