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Arakanlı Müslümanlar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor
6 saat önce
Bangladeş’e kaçmak zorunda kalan binlerce Arakanlı Müslüman, Lahey’deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne soykırım suçlamasıyla Myanmar yönetimine aleyhine yapılan şikayetin yarın karara bağlanmasını bekliyor.
Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan binlerce Arakanlı Müslüman, Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne soykırım suçlamasıyla Myanmar yönetimi aleyhine yapılan şikayetin yarın karara bağlanmasını bekliyor.
Gambia, Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne, Arakanlı Müslümanların daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmesi için geçici önlemler alınmasını ve mahkeme yargıçlarından Myanmar'ı mahkum etmesini talep etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:18
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