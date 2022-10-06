Arakanlı Müslümanlar Myanmar yönetiminin siyasi iradesizliği nedeniyle ülkelerine dönemedi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönüşünün "Myanmar hükümetinin siyasi iradesizliği nedeniyle" hala başlamadığını bildirdi.

Hasina yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönüşleri için bölgesel ve uluslararası güçlerle iş birliği yapmadığını ifade etti.

Bangladeş'in Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli ve onurlu geri dönüşleri için birçok ikili, üçlü ve çok taraflı girişimde bulunduğunu belirten Hasina, "Ancak Arakanlı Müslümanların sürdürülebilir dönüşleri Myanmar hükümetinin siyasi iradesizliği nedeniyle bu vakte kadar başlayamadı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 5 yıldan bu yana 1,1 milyondan fazla yerinden edilmiş Arakanlı Müslümana ev sahipliği yaptığını anımsatan Hasina, ezilen insanlar için insani zeminde sığınak sağladıklarına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına atıfta bulunan Hasina, Arakanlı Müslümanların Arakan eyaletine onurlu geri dönüşleri için uygun ortamı oluşturması konusunda Myanmar'a baskı yapılması çağrısında bulundu.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin Arakan'daki baskı ve zulmünden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

ABD'ye yaptırım sitemi

Hasina, ülkesinde güvenlik güçlerinden oluşturulan Hızlı Eylem Taburu'na (RAB) ABD'nin Aralık 2021'den bu yana uyguladığı yaptırıma değindi.

RAB'a eğitim, silah ve diğer teknolojileri sağlayanın ABD olduğuna dikkati çeken Hasina, "O zaman Bangladeş'te terörizmi yok etmeye çalışan RAB'a neden yaptırım uygulanıyor?" diye sordu.

RAB'ın 2004'te kurulduğundan bu yana ciddi insan hakları ihlalleri yaptığı ve gözaltındakilerin ortadan kaybolmasında parmağı olduğu iddia ediliyor.

ABD, 10 Aralık 2021'de Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Benazir Ahmed ve Genel Müdür Chowdhury Abdullah Al-Mamun dahil olmak üzere RAB ve 6 eski yetkiliye insan hakları ihlaliyle ilgili yaptırımlar uygulamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, yaptırım gerekçesinde "RAB tarafından ortaya konulan, Bangladeş'te ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin yaygın iddialar, hukukun üstünlüğü, insan haklarına, temel özgürlüklere saygıya ve Bangladeş halkının ekonomik refahına zarar vererek ABD ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ediyor." ifadesi kullanılmıştı.