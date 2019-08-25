Son Dakika Haberleri: Arakanlı Müslümanlar, soykırımın ikinci yılını dua ederek andı
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Arakanlı Müslümanlar, soykırımın ikinci yılını dua ederek andı

49 dakika önce

Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan binlerce Arakanlı Müslüman, pazar günü "soykırım gününü anma duası" için buluştu.

Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan binlerce Arakanlı Müslüman, pazar günü "soykırım gününü anma duası" için buluştu. Genellikle erkeklerden ve çocuklardan oluşan Arakanlılar, kamp yakınındaki tepelerde dua ederek soykırımın ikinci yılını andı.

Bangladeş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:24 
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