Arakanlı Müslümanlar, soykırımın ikinci yılını dua ederek andı

Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan binlerce Arakanlı Müslüman, pazar günü "soykırım gününü anma duası" için buluştu. Genellikle erkeklerden ve çocuklardan oluşan Arakanlılar, kamp yakınındaki tepelerde dua ederek soykırımın ikinci yılını andı.