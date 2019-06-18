Son Dakika Haberleri: Arakanlı Müslümanlara askeri müdahale: BM 'sistematik başarısızlığı' kabul etti
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Arakanlı Müslümanlara askeri müdahale: BM 'sistematik başarısızlığı' kabul etti

7 dakika önce

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir iç rapora göre örgüt, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslümanlara yaptığı saldırılar karşısında 'sistematik bir başarısızlığa' uğradı.

Arakanlı Müslümanlara askeri müdahale: BM 'sistematik başarısızlığı' kabul etti, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir iç rapora göre örgüt, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslümanlara yaptığı saldırılar karşısında 'sistematik bir başarısızlığa' uğradı. Rapor, başarısızlığın ana nedenlerini 'ortak eylem planı' eksikliğine ve Güvenlik Konseyi'nin destek vermemesine bağlıyor.

Hazırlanan 34 sayfalık iç raporda, Guatemala eski Dışişleri Bakanı ve ABD Büyükelçisi Gert Rosenthal'in "Ortak bir eylem planı yerine parçalı planlarla BM sisteminde ciddi hatalar yapıldı ve fırsatlar kaybedildi" ifadesi yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:23 
Myanmar, Birleşmiş Milletler, Dünya
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