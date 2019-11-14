Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma başlatılması

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Mahkemenin bugün Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili verdiği karara ilişkin Başsavcı Bensuda, yazılı bir açıklama yaptı.

Bensuda açıklamasında, mahkemenin Myanmar ile Bangladeş sınırı arasında insanlığa karşı suç işlendiğini, Arakanlılara karşı etnik kökeni veya dininden dolayı zulüm yapıldığını gösteren makul dayanaklar olduğunu kabul ederek, soruşturma başlatmasına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Soruşturma başlatılmasına izin verilmesinin önemine vurgu yapan Bensuda, Myanmar ve başka yerlerde vahşet suçuna maruz kalan mağdurlara yönelik olumlu bir işaret olduğunu kaydetti.

Savcılık ofisi olarak yaptıkları çalışmalarla, UCM'nin yargı şartlarının yerine getirildiği her yerde mağdurlara adalet getirebileceklerini umut ettiklerini belirten Bensuda, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacaklarını aktardı.

Bensuda, uluslararası ceza hukukunun devam etmesi için taraf devletlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve diğer ortaklardan tam destek ve iş birliği beklediklerini kaydetti.

UCM bugün, Bensuda'nın 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebini kabul etti ve soruşturma başlatmasına izin verdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.