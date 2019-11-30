Arakanlı Müslümanları destekleyen aktivistlerden

Avrupa'daki Arakanlı Müslümanları destekleme kampanyasının öncülerinden iki Myanmarlı insan hakları aktivisti, Myanmar'ın eski Devlet Başkanı General Ne Win'in torunu ve iş insanı Aye Ne Win'in tehditleriyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Arakanlı Müslümanlar için yaptıkları çalışmalarla tanınan Özgür Rohingya Koalisyonu Kampanya Koordinatörü Nay San Lwin ve Özgür Rohingya Koalisyonu'nun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet faaliyetlerini desteklediği iddia edilen Aye Ne Win'in kendilerini hedef aldığını belirtti.

Zarni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Aye Ne Win) Myanmar'daki en zengin ve ırkçı kişi olduğu için bunu çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar askeri istihbarat servisine yakın haber örgütlerinin, kendilerine karşı "devlet düşmanı" şeklinde propaganda yaptıklarını kayeden Zarni, "Bu son gelişmeleri çok ciddiye alıyoruz. (Nay San Lwin) İkimiz de yerel polis de dahil olmak üzere ilgili devlet kurumlarına bilgi veriyoruz." dedi.

Myanmar'ı 1962'den 1988'e kadar 26 sene demir yumrukla yöneten General Ne Win'in torunu olan Win, Zarni'ye göre, Müslümanlara yönelik şiddet olaylarında etkin ırkçı Budist grubu Ma Ba Tha'nın finansörlerinden biri.

Aye Ne Win, sosyal medyada paylaştığı videoda, Myanmar istihbaratının iki aktivisti kaçırması gerektiğini ifade ederek, "Maung Zarni ve Nay San Lwin'e ilişkin olarak, Myanmar askeri istihbarat servislerinin Güney Amerika'da (Nazi subayı Adolf) Eichmann'ı ele geçiren İsrail tarzı bir kaçırma operasyonu başlatmasının zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da, 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.