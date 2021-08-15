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Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu - Son Dakika

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

15.08.2021 16:22
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu, System.String[]

Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecileri taşıyan teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecileri taşıyan teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayı fark eden Bangladeşli balıkçıların yetkililere haber verdiği ifade edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yolcuların boğulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Teknede yaklaşık 40 mülteci vardı

Ülkenin Noakhali bölgesinde görevli bir polis de aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 40 mültecinin bulunduğu balıkçı teknesinin kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen polis, mültecilerin, Bangladeş'te yerleştirildikleri Bhasan Char Adası'ndan kaçmaya çalıştıklarını düşündüğünü söyledi.

Polis, en az 14 mültecinin balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve Ada'ya geri getirildiğini dile getirdi.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlaması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Müslüman, Bengal, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu - Son Dakika


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