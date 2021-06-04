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Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne Endonezya'da sahile vurdu - Son Dakika

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne Endonezya'da sahile vurdu

04.06.2021 15:31
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne Endonezya'da sahile vurdu, System.String[]

Endonezya'nın Banda Açe bölgesine bağlı Idaman Adası'ndaki köylüler, Bangladeş'teki bir mülteci kampından ayrılan 81 Rohingyalı Müslüman'ı taşıyan, sahile vurmuş bir tekne buldu.

Endonezya'nın Banda Açe bölgesine bağlı Idaman Adası'ndaki köylüler, Bangladeş'teki bir mülteci kampından ayrılan 81 Rohingyalı Müslüman'ı taşıyan, sahile vurmuş bir tekne buldu.

Rohingyalı Müslümanlar, Bangladeş'teki kalabalık mülteci kamplarından ayrılarak bölgedeki diğer Müslüman çoğunluklu ülkelere deniz yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

Balıkçılık yapan yerel topluluğun lideri Miftach Cut Adek, 11 Şubat'ta Bangladeş'teki mülteci kampından ayrıldığında teknede "90 kişinin bulunduğunu, ancak yolculuk sırasında 9 kişinin öldüğünü" söyledi.

Karaya oturan teknede bulunan M. İlyas, başlangıçta Malezya'ya gittiklerini ancak Kovid-19 endişeleri nedeniyle girişlerine izin verilmediğini ve Hint sularında tekne motoru arızalandığı halde yerel balıkçıların yardımıyla tehlikeli yolculuğa devam ettiklerini ifade etti.

Motorun tekrar arızalanması sonucu, içinde 21 erkek, 49 kadın ve 11 çocuk bulunan tekne, Endonezya'nın kuzeyindeki Açe bölgesindeki Idaman Adası'nda karaya oturdu.

AA muhabirine konuşan ve bölgedeki mültecilerle ilgilenen Geutanyoe Vakfı Endonezya Direktörü Rima Şah Putra, mültecilerin Bangladeş'teki kamplardan hareket ettiğini belirterek "Malezya'ya gitmek üzere yaklaşık 4 ay önce yola çıktıkları bilgisini aldık. Denizde uzun aylardır bekledikleri için güvenlik endişesiyle Açe'ye sığındıklarını söylediler." dedi.

Bölgedeki diğer kuruluşlarla mültecilerin yemek ve diğer insani ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Rima, olası Kovid-19 riskine karşı mültecilerin bir süreliğine yerleşim alanlarından uzak bir noktada bekletildiğini aktardı.

Rima, mültecilerin akıbetine ilişkin hükümetin kararını beklediklerini vurguladı ve "Umarız Endonezya hükümeti mültecilere sığınma sağlar." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş, Endonezya, Müslüman, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne Endonezya'da sahile vurdu - Son Dakika


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