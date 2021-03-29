Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek - Son Dakika

Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek
29.03.2021 18:35
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için bölgeye giden ekipler çalışmalara başladı.
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için bölgeye giden ekipler çalışmalara başladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye giden AFAD, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor."
Son Dakika Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum 'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası Biberonla süt içtiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek hayatını kaybetti AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi