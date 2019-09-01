Arakanlı Müslümanların katledilmesinden sorumlu askerlere yargı yolu
3 saat önce
Birleşmiş Milletler'in (BM) "soykırım amaçlı" dediği Myanmar Ordusu'nun 2017'de Arakanlı Müslümanları Rakhine bölgesinde hedef alan operasyonuyla ilgili yeni bulgular sebebiyle askerler yargılanacak.
Myanmar ordusu, 730 bin Müslümanın ülkeden kaçmak zorunda kaldığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) "soykırım amaçlı" olarak nitelediği 2 yıl önce düzenlenen operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni bulgular nedeniyle bazı askerleri yargılayacağını açıkladı.
Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ülkenin kuzeyini ziyaret eden askeri mahkeme heyetinin, yaptığı incelemeler sonrası, Rohingyalıların katledildiği bir köyde askerlerin "emirlere uymakta zayıflık gösterdiği" sonucuna vardığı söylendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:08
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