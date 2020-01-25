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Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü
6 saat önce
Myanmar'ın Arakan eyaletindeki bir köye atılan top mermileri nedeniyle en az iki Arakanlı Müslüman (Rohingya) hayatını kaybetti.
Myanmar'ın Arakan eyaletindeki bir köye atılan top mermileri nedeniyle en az iki Arakanlı Müslüman (Rohingya) hayatını kaybetti.
Milletvekili Aung Thaung Shwe, Buthidaung İlçesindeki Kin Taung Köyü'ndeki iki evin iki top mermisiyle doğrudan vurulduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42
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