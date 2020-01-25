Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü - Son Dakika Dünya

Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü

6 saat önce

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki bir köye atılan top mermileri nedeniyle en az iki Arakanlı Müslüman (Rohingya) hayatını kaybetti.

Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü, System.String[]

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki bir köye atılan top mermileri nedeniyle en az iki Arakanlı Müslüman (Rohingya) hayatını kaybetti.


Milletvekili Aung Thaung Shwe, Buthidaung İlçesindeki Kin Taung Köyü'ndeki iki evin iki top mermisiyle doğrudan vurulduğunu söyledi.

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Milletvekili, Myanmar, Arakan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 
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