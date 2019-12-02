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Arakanlı Müslümanlarla ilgili Lahey'deki duruşmaya hazırlanan Myanmarlı lidere destek kampanyası
6 saat önce
Uluslarararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunmaya hazırlanan Myanmarlı lider Aung San Suu Kyi için destek gösterisi düzenlendi. Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet olayları, Nobel barış ödüllü liderin uluslararası itibarını zedelese de ülkesinde ona sahip çıkmak isteyenler meydanlara indi.
Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunmaya hazırlanan Myanmarlı lider Aung San Suu Kyi için Yangon kentinde destek gösterisi düzenlendi.
Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet olayları, Nobel barış ödüllü liderin uluslararası itibarını zedelese de ülkesinde ona sahip çıkmak isteyenler üçüncü kez meydanları doldurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:25
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