Son Dakika Haberleri: Arakanlı Müslümanlarla ilgili Lahey'deki duruşmaya hazırlanan Myanmarlı lidere destek kampanyası
Son Dakika Dünya Arakanlı Müslümanlarla ilgili Lahey'deki duruşmaya hazırlanan Myanmarlı lidere destek kampanyası - Son Dakika Dünya

Arakanlı Müslümanlarla ilgili Lahey'deki duruşmaya hazırlanan Myanmarlı lidere destek kampanyası

6 saat önce

Uluslarararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunmaya hazırlanan Myanmarlı lider Aung San Suu Kyi için destek gösterisi düzenlendi. Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet olayları, Nobel barış ödüllü liderin uluslararası itibarını zedelese de ülkesinde ona sahip çıkmak isteyenler meydanlara indi.

Arakanlı Müslümanlarla ilgili Lahey'deki duruşmaya hazırlanan Myanmarlı lidere destek kampanyası, System.String[]

Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunmaya hazırlanan Myanmarlı lider Aung San Suu Kyi için Yangon kentinde destek gösterisi düzenlendi.


Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet olayları, Nobel barış ödüllü liderin uluslararası itibarını zedelese de ülkesinde ona sahip çıkmak isteyenler üçüncü kez meydanları doldurdu.

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Aung San Suu Kyi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:25 
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