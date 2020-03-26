Arakanlıların kamplarında korona virüsü endişesi - Son Dakika
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Arakanlıların kamplarında korona virüsü endişesi

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde can kayıpları artarken, sosyal mesafeyi korumanın ve maske ile eldiven almanın neredeyse imkansız olduğu Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların kaldığı kampta endişeye neden oldu.

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Korona virüs nedeniyle dünya genelinde can kayıpları artarken, sosyal mesafeyi korumanın ve maske ile eldiven almanın neredeyse imkansız olduğu Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların kaldığı kampta endişeye neden oldu.


Myanmar'ın Arakan bölgesinde 2016 ve 2017 yıllarında zaman zaman Müslümanlara yönelik yapılan zulümden kaçan milyonlarca Arakanlılar, Bangladeş'e sığınmıştı. Resmi rakamlara göre, zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan ve Cox's Bazar şehrinde kurulan kampta yaşayan Rohingyalıarın sayısı 1 milyonu geçti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda dünya genelinde 22 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs korkusu kampta yaşayanları da etkiledi. Uzmanlar korona virüsüne yakalanmamak için sosyal mesafe konusuna dikkat çekerken, Rohingya kamplarında 3 metrekarelik çadırda ortalama 10 kişinin yaşaması endişeleri arttırdı. Dünya genelinde seyahatlerin durdurulması, "evde kal" çağrısı yapılması sonucunda kamplara giden yardımların da gün geçtikçe azalmaya başladığı öğrenildi.


Öte yandan, milyonlarca kişinin yaşadığı kampta kimsenin virüs nedeniyle dikkatli davranmadığı, herkesin açık alanlarda, pazar, market gibi yerlerde tedbirsizce dolaştığı korona virüsü vaka sayısının Arakanlıların yaşadığı kampta çok sayıda görülmesinden endişe ediliyor.


"Yemek parası yok, maske, eldiven ne ile alacağız"


Cox's Bazar'ın Kutupalong Rohinya kampında yaşayan 40 yaşındaki Muhammad Jolil, korona virüsünden korktuğunu ancak tedbirler kapsamında uyarıları yerine getirmek için maddi durumlarının yetersiz olduğunu dile getirdi. Jolil, "Allah ne isterse o olacak. Korona virüsünden korkuyoruz tabi ama ne yapabiliriz ki? Maske ve eldivenler için para gerekiyor. Öyle değil mi? Biz 2 öğün yemek bile yiyemiyoruz. Yemek için kapı kapı dolaşıyoruz. Maske, eldiven ne ile alacağız ki?" ifadelerini kullandı.


"Yemek için yüzlerin kuyruğuna girmek zorundayız"


Arakanlı Müslüman Lokman Hekim ise, "Dağıtılan yemekleri almak için her zaman kuyruğa giriyoruz. Her kuyrukta 100-120 kişi oluyor. Biz nasıl insanlardan uzakta kalabiliriz ki? Bir virüsün yayıldığını duydum. Kampımızda bunun tedbiri olarak sadece sabun dağıtıldı. Bunun haricinde başka bir şey yok" dedi.


"Buraya yayılırsa durum çok fena olacak"


Diğer yandan Cox's Bazar'da bulunan Bangladeşli yerel yetkililer, kamplarda Korona virüsü ile ilgili tedbirlerin alınması için her zaman duyuru yapıldığı ancak kimse bunlara uymadığı belirtti.


Teknaf Honila Belediye Başkanı Rashed Muhammed, "Kampta yaşayanlar çok dikkatsiz. Korona virüsün yayılmasından sonra ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında biz burada da her türlü gerekleri yerine getirmeyi çalışıyoruz. Kamptaki okulları kapattık. Sosyal mesafeyi korumak için her zaman duyuru yapıyoruz. Gerekirse güvenlik güçlerini bile kullanarak onların evde kalması için çabalıyoruz. Tedbirler çerçevesinde kamplarda sabun ve bazı temizlik malzemeler dağıttık. Ancak onlar bize hiç yardımcı olmuyor. Onlar buradan kara ve deniz yolu ile her gün Myanmar'a geçiş yapıyor ve yine geri geliyorlar. Şimdi Myanmar ile Çin'in sınırı var. Oradan buraya risk taşıyorlar. Ülkemiz için bu büyük bir tehlikeli ancak onlar bunun farkında bile değil. Burada 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Her evde ortalama 8-10 kişi var. Allah göstermesin, buraya Korona yayılırsa sonuç çok fena olacak" ifadesini kullandı.


Öte yandan, Arakanlı Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri, Mohammad Zobair ise, "Kamplarımızdan kimse çıkamıyor. Ancak yabancı yardım kuruluşların üyeleri kamplara yardım dağıtmak için geliyorlar. Bu bir tehlike oluşturabilir. Korona virüsü dünyanın her köşesine kadar bulaştı. Kalan bu Rohingya kampına da bulaşırsa ölüm sayısını sayılamaz hale gelecek diye korkuyorum" dedi. - DAKKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:27 Kaynak: İHA

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