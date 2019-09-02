Son Dakika Haberleri: Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika Genel Haber

Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

- Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

- Araklı- Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolunun Birlik mahallesindeki mevkii ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Birlik mahallesine ulaşımın sağlandığı yolda ulaşıma kapandı.

Öte yandan, geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı.

Bayburt, Trabzon, Araklı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sel uyarısı
Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı Batman otogarında oğlu öldürülen baba: 50 bin TL verdik kalan 100 bin TL kan parasını vermek için ailece çalışıyorduk Kadın çalışana verilen üniformanın cebinden kanlı tampon çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:42:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]