- Araklı- Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Öte yandan, geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı.

Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolunun Birlik mahallesindeki mevkii ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Birlik mahallesine ulaşımın sağlandığı yolda ulaşıma kapandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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