Araklı'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Araklı'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
6 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Değirmencik Mahallesi'nde öğle saatlerinde Mehmet Aytekin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
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