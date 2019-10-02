Son Dakika Haberleri: Araklı'da kaçak sigara ve içki yakalandı
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Araklı'da kaçak sigara ve içki yakalandı

1 saat önce

Araklı'da kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Araklı'da kaçak sigara ve içki yakalandı, System.String[]

Araklı'da kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında yapılan denetimlerde bir yolcu minibüsü durdurularak arama yapıldı.

Aramada, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 15 şişe içki ve 15 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Araklı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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