Araklı'da kaçak sigara ve içki yakalandı
1 saat önce
Araklı'da kaçak sigara ve içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Araklı'da kaçak sigara ve içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında yapılan denetimlerde bir yolcu minibüsü durdurularak arama yapıldı.
Aramada, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 15 şişe içki ve 15 paket pipo tütünü ele geçirildi.
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