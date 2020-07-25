Araklı'da kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği de belirlendi - Son Dakika

Araklı'da kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği de belirlendi

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında çay yüklü kamyona arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Yasin Ustaömer yönetimindeki 61 ABK 365 plakalı Ford Tourneo Connect marka araç, Araklı ilçesi Kalecik Tüneli girişinde önünde seyreden Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan carptı. Kazada araç sürücüsü Yasin Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli ve Oğuzhan Baytürk kaza yerinde hayatını kaybederken, Tolga Nebioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kaza sırasında otomobilde bulunan bir köpeğin de öldüğü tespit edilirken, kaza nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım bir süre durdu. Kaza yapan araçta alkol şişeleri bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.