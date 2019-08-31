Son Dakika Haberleri: Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı
Son Dakika Güncel Haber

Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı

1 saat önce

TRABZON'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere taştı, Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı, System.String[]
TRABZON'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere taştı, Araklı Dağbaşı- Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolun trafiğe açılması için bölgede çalışma başlattı.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayarak gece etkisini artıran sağanak Çamlıtepe, Çiftepınar, Çankaya ve Erenler mahallelerinde heyelana neden oldu. Bölgede Kara Dere'nin yan kollarının taşması sonucu Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Etkili sağanakta Çankaya-Dağbaşı mahallerinde de bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. 5 mahallenin ulaşımında yaşanan sıkıntıları gidermek için bölgeye büyükşehir belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapanan yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini ve kapanan yolda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.


Çankaya, Bayburt, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da şiddetli yağış hasara yol açtı
Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi 2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:50:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]