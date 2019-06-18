Araklı'da sel
18 dakika önce
Trabzon Valiliği, sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığını, 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Trabzon Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:01 Kaynak: AA
, sağanağın etkili olduğu Araklı
ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığını, 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt
mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.
Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, kendisinden haber alınamayanlara ulaşma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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