Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (5)

SELDE ÖLEN OPERATÖR TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörü olan Baki Turan, Yomra ilçesinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yokuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve milletvekilleri, Turan ailesine taziyelerde bulundu.

DSİ ÇALIŞANI UĞURLANDI

Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan DSİ çalışanı Hasan Çakar için, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Eski Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, DSİ yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çakar'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa defnedildi.

BELEDİYE PERSONELLERİNE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Aynı selde hayatını kaybeden Trabzon Büyükşehir Belediyesi personelleri Ali Kemal Coşkuner, Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, Erdoğan Uzun ise Akçaabat'ın Akçaköy Mahallesi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

