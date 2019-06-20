Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (6)
36 dakika önce
YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDITrabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI
Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra Deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir iş yeri de yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçede derenin taşma anı ise kameralara anbean yansıdı.
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