Son Dakika Haberleri: Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (6)
Son Dakika Güncel Haber

Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (6)

36 dakika önce

YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDITrabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu.

Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (6), System.String[]

YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI
Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra Deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir iş yeri de yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçede derenin taşma anı ise kameralara anbean yansıdı.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
trabzon, yomra, araklı, sel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]