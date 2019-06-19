Son Dakika Haberleri: Araklı'da sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi
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Araklı'da sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi

57 dakika önce

Trabzon'un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı.

Araklı'da sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi, System.String[]
Trabzon'un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı. Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
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