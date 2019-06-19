Araklı'da sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi
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Trabzon'un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
'un Araklı
İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı. Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi. - TRABZON
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