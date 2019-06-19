Son Dakika Haberleri: Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (5)
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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (5)

41 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI, KAYIP 5 KİŞİ ARANIYORTrabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (5), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI, KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 5'e yükseldi, kayıp 5 kişi ise aranıyor. 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
Trabzon, Araklı, Güncel
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