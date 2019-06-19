Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (5)
41 dakika önce
ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI, KAYIP 5 KİŞİ ARANIYORTrabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI, KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 5'e yükseldi, kayıp 5 kişi ise aranıyor.
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