Son Dakika Haberleri: Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (7)
Son Dakika Güncel Haber

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (7)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ, 3 KİŞİ ARANIYORTrabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı.

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (7), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ, 3 KİŞİ ARANIYOR
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişilerin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:58 Kaynak: DHA
Trabzon, Araklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Şanlıurfa Valiliğinden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (7)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]