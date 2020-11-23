Araklı'da sürdürülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Araklı'da sürdürülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Araklı Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, pandemi sürecine rağmen belediye, kamu kurum ve kuruluşlarının birliktelik içerisinde çalıştığını, bu sayede de başarılı işlere imza atıldığını söyledi.

İlçede eğitimden spor alanları ve sosyal tesislere kadar önemli projelerin de hayata geçirildiğine işaret eden Günnar, "Karadere ıslah çalışmalarına, afet konutları, hükümet konağı ve belediye hizmet binası, küçük sanayi sitesi başta olmak üzere birçok projeyi iktidarımız döneminde hayata geçirdik. Araklı'ya önemli ölçüde katma değer sağlayacak, Trabzon hatta Karadeniz için büyük önem taşıyan Araklı-Bayburt- Erzurum yolu yapımı, adliye sarayı, organize sanayi sitesi ve yükseköğrenim öğrenci Yurdu yapımı projelerini dikkatle takip ediyoruz." diye konuştu.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise ilçedeki sorunların çözümü konusunda verdiği destekden dolayı Günnar'a teşekkür etti.

Yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, Günnar ve Çebi'nin yanı sıra Araklı Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Reis, Araklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Burhan Akyıldız ve Araklı Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürü Zihni Hancı da katıldı.