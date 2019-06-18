Araklı'daki sel
21 dakika önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan etkilenen bölgede inceleme yaptı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı
ilçesinde sel ve heyelanlardan etkilenen bölgede inceleme yaptı.
Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma
Komutan Vekili Jandarma Albay Arkın Eken, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer yetkililerle aşırı yağıştan dolayı heyelan yaşanan Çamlıktepe ve Yeşilyurt
mahallelerine geldi.
Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
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