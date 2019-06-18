Araklı'daki sel
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Araklı'daki sele ilişkin devletin, haber alınamayan vatandaşlara sağ salim ulaşılması için seferber olduğunu ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği vereceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Araklı
'daki sele ilişkin devletin, haber alınamayan vatandaşlara sağ salim ulaşılması için seferber olduğunu ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği vereceğini bildirdi.
Bakan Albayrak, Trabzon
'un Araklı ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Araklı'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Albayrak, "Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." ifadelerini kullandı.
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