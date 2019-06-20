Araklı'daki sel

Trabzon
'un Araklı
ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt
Mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Baki Turhan, son yolculuğuna uğurlandı.
Turhan için öğle namazını müteakip Yomra
ilçesi Yokuşlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Turhan'ın yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Yomra Kaymakamı Hasan Balcı
ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Turhan ve beraberindekiler, törende Turhan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Törenin ardından Turhan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yokuşlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.