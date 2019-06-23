Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel
Son Dakika Güncel Haber

Araklı'daki sel

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı.

Araklı'daki sel, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı.
Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarının altıncı gününde, bir erkek cesedi daha bulundu.
Mahallelerin altından geçen dere yatağı yanında bulunan cesetle birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi.
Kayıp 2 kişinin bulunması için JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize- Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 343 personel çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalara, iş makinelerinin yanı sıra 2 helikopter ve bir kadavra köpeği katılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Yeşilyurt, Trabzon, Araklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:36:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]