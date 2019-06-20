Araklı'daki sel - Dere yatağında temizlik çalışmaları
1 saat önce
- Araklı'daki selin ardından iş makinelerinin temizlik çalışmalarından görüntüler TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası dere yatağını temizlik çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:31 Kaynak: AA
- Araklı
'daki selin ardından iş makinelerinin temizlik çalışmalarından görüntüler TRABZON - Trabzon
'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası dere yatağını temizlik çalışmaları devam ediyor.
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