Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel - Dere yatağında temizlik çalışmaları
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Araklı'daki sel - Dere yatağında temizlik çalışmaları

1 saat önce

- Araklı'daki selin ardından iş makinelerinin temizlik çalışmalarından görüntüler TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası dere yatağını temizlik çalışmaları devam ediyor.

- Araklı'daki selin ardından iş makinelerinin temizlik çalışmalarından görüntüler TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası dere yatağını temizlik çalışmaları devam ediyor.
Araklı'daki sel - Dere yatağında temizlik çalışmaları
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:31 Kaynak: AA
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