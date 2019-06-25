Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor (2)
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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİTrabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası dün bulunan cansız bedenin, Helim Köse'ye (78) ait olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:28 Kaynak: DHA
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası dün bulunan cansız bedenin, Helim Köse'ye (78) ait olduğu belirlendi. Kayıp Cengiz Cevahir ve Mahmut Köseoğlu için arama- kurtarma çalışmalarının bölgede sürdürüldüğü belirtildi.
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