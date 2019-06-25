Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor (2)
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Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor (2)

5 dakika önce

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİTrabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası dün bulunan cansız bedenin, Helim Köse'ye (78) ait olduğu belirlendi.

Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor (2), System.String[]

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası dün bulunan cansız bedenin, Helim Köse'ye (78) ait olduğu belirlendi. Kayıp Cengiz Cevahir ve Mahmut Köseoğlu için arama- kurtarma çalışmalarının bölgede sürdürüldüğü belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:28 Kaynak: DHA
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