Araklı'daki sel her yeri yıktı, bir tek o ayakta kaldı
1 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde taşan sular önüne gelen her şeyi yıkarken, bir tek Karadere üzerindeki tarihi köprü ayakta kaldı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde taşan sular önüne gelen her şeyi yıkarken, bir tek Karadere
üzerindeki tarihi köprü ayakta kaldı.
Şiddetli yağışlar sonrası 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 10. gününde de devam edilirken, evleri yıkan, iş makinelerini yutan sel sularında Karadere üzerindeki tarihi köprünün tek parça olarak ayakta kalması görenler tarafından hayretle karşılandı. Köprüyü görüntüleyen Fatih
Alemdar isimli vatandaş, "Sel olan yerin az aşağısında bulunan tarihi köprü gelen taşlarla dolmasına rağmen hala köprünün üstü yerinde ve tek parça olarak ayakta, şaşılacak bir durum" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. - TRABZON
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