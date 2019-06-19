Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel - Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
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Araklı'daki sel - Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

1 saat önce

- Olay yerinden görüntüler Arama kurtarma ekiplerinden görüntüler Mahalle sakinlerinden detaylar TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

- Olay yerinden görüntüler
Arama kurtarma ekiplerinden görüntüler
Mahalle sakinlerinden detaylar TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. -2-
Araklı'daki sel - Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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