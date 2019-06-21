Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel sonrası kayıp 3 kişi hala aranıyor
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Araklı'daki sel sonrası kayıp 3 kişi hala aranıyor

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin ise aranmasına, yaralı kurtulan 2 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Araklı'daki sel sonrası kayıp 3 kişi hala aranıyor, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin ise aranmasına, yaralı kurtulan 2 kişinin tedavilerine devam ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:58 
18 haziran, sel, trabzon, araklı, Ekonomi
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