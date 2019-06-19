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Araklı'daki selde hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuklarına uğurlandı

52 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü bugün ilçe merkezinde kılınan toplu cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Araklı'daki selde hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü bugün ilçe merkezinde kılınan toplu cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 5 kişiden Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay ve Mehmet Cevahir için ilçenin Hacı Hasan Küçük Camii'nde bugün ikindi namazının ardından toplu cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, ölenlerin yakınları ile ilçe halkı katıldı. Cenaze namazının ardından 3 kişi ilçedeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Öte yandan selde hayatını kaybedenlerden Ali Abdullah Osmanoğlu'nun Araklı Belediye bünyesinde görev yaptığı, selin yaşandığı bölgede yol temizleme ve yörede sel sularıyla dolan okulun giriş katında su tahliyesi çalışmalarına katıldığı sırada sele kapıldığı, imam Soner Özbay'ın da Artvin'in Arhavi ilçesinden 5 ay önce tayin edildiği Araklı ilçesi Yüceyurt Mahallesi'ndeki camide imam olarak görev yaptığı, Mehmet Cevahir'in ise Çamlıktepe mahallesi sakinlerinden olduğu öğrenildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Nilhan Osmanoğlu, Trabzon, Araklı, Güncel
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