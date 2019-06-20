Araklı'daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Trabzon
'un Araklı
ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan DSİ çalışanı Hasan Çakar için Trabzon'un Beşikdüzü
ilçesinde cenaze namazı kılındı.
Çakar için Beşikdüzü Merkez
Eski Camii'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vakfıkebir
Kaymakamı Mesut Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun
, Vakfıkebir Belediye Başkan Vekili Yusuf Sağlam
, DSİ personelleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin ardından Çakar, Vakfıkebir ilçesinin Yaylacık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Öte yandan aynı selde hayatını kaybeden Ali Kemal
Coşkuner Ortahisar
ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Erdoğan Uzun Akçaabat
'ın Akçaköy
mahallesinde ve Baki Turhan Yomra
ilçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. - TRABZON