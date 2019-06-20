Son Dakika Haberleri: Araklı'daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor
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Araklı'daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanı Baki Turhan, son yolculuğuna Yomra ilçesinde uğurlandı.

Araklı'daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanı Baki Turhan, son yolculuğuna Yomra ilçesinde uğurlandı. Turhan'ın Yomra ilçesi Yokuşlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yönetim kurulu üyeleri ve esnaf odası başkanları ile vatandaşlar katıldı. Baki Turhan, Yokuşlu Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi. Hayatını kaybeden Turhan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten TESOB Başkanı Metin Kara, "Üzüntümüz çok büyük. Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmaları sürüyor. 'Allah'tan ümit kesilmez' düsturuyla umutlu bekleyişimiz sürüyor" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Yomra, Trabzon, Araklı, Güncel
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