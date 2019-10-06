Araklı'daki selde kaybolan 2 kişi için yeniden arama çalışması

TRABZON'un Araklı ilçesinde, 18 Haziran'da, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'i (16) arama çalışmalarına, AFAD ekiplerince yeniden başlandı.

Kentte 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı'da sel ve heyelana neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek, aniden taştı. Bölgede kurulu hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşmasıyla sel suları, mahallelere girip, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkılırken, 14 binada ağır hasar oluştu, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu ile Cengiz Cevahir'in bulunması için başlatılan ve sonuç alınamaması üzerine sonlandırılan arama çalışmaları, bölgede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yeniden başlatıldı. Ekipler, Karadere boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarında kayıplara ait iz arıyor.