Son Dakika Haberleri: Araklı'daki selde ölenlerin ve kayıpların tamamının kimlikleri belirlendi
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Araklı'daki selde ölenlerin ve kayıpların tamamının kimlikleri belirlendi

34 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde ölenlerin ve kayıpların tamamının kimlikleri belirlendi.

Araklı'daki selde ölenlerin ve kayıpların tamamının kimlikleri belirlendi, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde ölenlerin ve kayıpların tamamının kimlikleri belirlendi.

İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki önceki günkü selde kaybolan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Selde hayatını kaybedenlerin isimleri "Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner" olarak belirlenirken, selde akıntıya kapılarak kaybolanların isimleri ise Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir olarak açıklandı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
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