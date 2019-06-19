Araklı'daki selde ölü sayısı 3'e yükseldi
37 dakika önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükseldi.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesinde yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükseldi.
İlçenin Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükselirken, 3. şahsın cesedi Araklı ilçe merkezine 7-8 km mesafede Yoncalı
mevkiinde dere içinde bulundu. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - TRABZON
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