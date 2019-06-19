Son Dakika Haberleri: Araklı'daki selde ölü sayısı 3'e yükseldi
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Araklı'daki selde ölü sayısı 3'e yükseldi

37 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükseldi.

Araklı'daki selde ölü sayısı 3'e yükseldi, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükseldi.

İlçenin Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükselirken, 3. şahsın cesedi Araklı ilçe merkezine 7-8 km mesafede Yoncalı mevkiinde dere içinde bulundu. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
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