Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon'da iki kuzen kalp krizinden öldü - Son Dakika

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