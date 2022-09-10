Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu

10.09.2022 23:36
Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çöplerin arasında bebek cesedi bulundu. İşçilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri bebeğin ailesinin bulunması için soruşturma başlattı.

Araklı ilçesinde bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek cansız bebek bedeni olduğunu fark etti.

AİLESİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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