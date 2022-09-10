İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

Araklı ilçesinde bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek cansız bebek bedeni olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.