Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan sel sonrası kayıp sayısı artıyor

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Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz