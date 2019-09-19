Son Dakika Haberleri: Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı
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Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Araklı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 PK 685 plakalı içi su şişesi ile dolu araç, tünel içerisinde dörtlüleri yanık vaziyette duran 61 DT 227 plakalı araca dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarparak takla attı. Kazada, 61 DT 227 plakalı araçta bulunan Veli ve Fatma Çakır yaralanırken, yaralılar Araklı İtfaiye ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkartıldı. 61 PK 685 plakalı aracın sürücüsünün de yaralandığı kaza sonucu etrafa saçılan su şişeleri ve kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları sonrasında ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Yusuf Genç/İHA)

Trabzon, Araklı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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