Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor

14 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki kardeşi ve teyzesiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Tolga Aral, tedavisi süren annesinin de iyileşip yanlarına geleceği günü bekliyor.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki kardeşi ve teyzesiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Tolga Aral, tedavisi süren annesinin de iyileşip yanlarına geleceği günü bekliyor.

İstanbul'da oturan ve Kovid-19 salgını başlamasıyla memleketleri Ereğli'ye bağlı Kandilli beldesine gelen Aral ailesinden anne Emriye Aral, teyze Gülişan Şardan ile Tuncay, Gülşen ve Tolga Aral kardeşler, 27 Mart'ta yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle Ereğli Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıkan aileden teyze ve Tuncay ile Gülşen Aral kardeşler 11. günde, Tolga Aral ise tedavisinin 21. gününde sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Aral ailesi, şimdi yoğun bakımdan çıkarılan ve serviste tedavisi devam eden annelerinin çok güvendikleri sağlık çalışanlarının destekleriyle iyileşip yanlarına gelecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor.

"Sağlık çalışanlarımız gerçekten birer kahraman"

Tolga Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi, teyzesi ve iki kardeşi ile Ereğli Devlet Hastanesinde tekli odalarda tedavi gördüklerini belirterek, kardeşlerinin ve teyzesinin 11. günde taburcu olduğunu söyledi.

Kendi tedavi sürenin biraz daha zorlu ve sıkıntılı geçtiğini anlatan Aral, "Ben de 21. günde taburcu olarak hastaneden çıktım. Bizi en çok endişelendiren annemizin beşinci gün yoğun bakım ünitesine alınmış olmasıydı. Çok endişeliydik. 15. gün annemiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. O da şu an 2 gün önce servise alındı, çok sevinçliyiz, mutluyuz." dedi.

Aral, yoğun bir ateşlenme yaşadığını, ilaç ve serum takviyesiyle tedavi sürecinin geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ateşim devamlı 37,8-38 derecesinde geziyordu. İlaç ve serum takviyesi oluyordu. Soğuk ter döküyorsunuz, hakikaten çok zorlu bir durum. Tat ve koku alma duygunuz tamamen kayboluyor. Yemek yiyemiyorsunuz. Yemek yemeye gayret ediyorsunuz. Su içmeniz gerekiyor ama içemiyorsunuz. Ben hastaneye yattığımda ilk 5-6 gün iyiydim. Annemin yoğun bakıma alındığını duyunca moralim düştü, 1-2 gün sonra solunum yetmezliği yaşamaya başladım. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gerçekten birer kahraman. Hasta bakıcı Naci kardeşimiz vardı, günde 2 kez gelerek, 'Tolga ağabey iyi olacaksın. Bugün daha iyisin, iyileşeceksin, annen de iyi.' sözleriyle büyük moral verdi. Serum takan, ilaç veren Ercan hemşiremiz vardı. Ben kalkamıyordum, bu yüzden odam dağınık oluyordu. Her gün benim dolaplarımı odamı kendisi düzeltiyordu. Bu da hakikaten çok büyük bir moral olmuştu. Allah razı olsun, böyle bir milletin ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Başarıyla bu süreci götürüyoruz"

Salgınla mücadele konusunu çok iyi bir şekilde götüren yetkililere teşekkür eden Aral, "83 milyonluk bir ülke kolay bir organizasyon değil. Gelişmiş ülkelerin, Avrupa ülkelerinin durumu ortada. Biz başarıyla bu süreci götürüyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin mensupları bir cephede mücadele ederken silahtan mermiden kaçmıyor, sağlık çalışanları da bu cephede görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) danışmanı olduğunu, bu süreçte kendisinin ciddi desteklerini gördüklerini de dile getiren Aral, herkese teşekkür etti.

Öte yandan Aral'ın sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Tolga Aral, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 03:18 Kaynak: AA

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